Mannen en rouw een ingewikkelde combinatie? ‘De rouw is ongelofelijk ongrijpbaar’

Boerderij­win­kel is soms goedkoper, vaak duurder dan de super. ‘Mensen komen voor lokaal, eerlijk en vers’

Boerderijwinkels zijn soms goedkoper dan supermarkten. Dat is waar. Zelfs als je voor biologisch gaat. Maar niet altijd. En waar is ook dat dat voor klanten helemaal niet de reden is dat ze er heen gaan. Die komen op de eerste plaats voor vers, eerlijk en lokaal. ,,Dat is ons verhaal.”

2 november