Margriet (26) komt amper nog buiten door ziekte: ‘Als ik huis uit ga, draag ik een helm en zonnebril’

In haar aangepaste appartement zijn op een zonnige middag de gordijnen grotendeels dicht. ,,Licht is een prikkel”, zegt Margriet Shein (26) daarover. ,,En hoe minder prikkels, hoe minder kans er is dat ik een aanval krijg.”



Een van de eerste dingen die ze in het interview zegt, is dat het zomaar zou kunnen dat ze tijdens het gesprek wegvalt. ,,Schrik niet”, legt ze uit, ,,meestal voel ik het aankomen en kan ik zorgen dat ik niet lelijk val. Maar anders kun je mijn man roepen, die is in de keuken.”