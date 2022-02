Marjolein (57) kreeg tongkanker door HPV: ‘Arts zei dat ik moest nadenken over mijn begrafenis’

Sofie had nooit gedacht dat ze een HPV-virus kon oplopen: ‘Laat alsje­blieft uitstrijk­je maken’

Schrijver Sofie Rozendaal (34) kreeg slecht nieuws nadat er een uitstrijkje was gemaakt. In wat wereldwijd de maand van ‘de strijd tegen baarmoederhalskanker’ is, vertelt ze hoe belangrijk het is dat je er op tijd bij bent. Ook als je nog jong bent.

18 januari