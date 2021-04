Matt (66) zoekt een nieuwe nier: ‘Er is nog zo veel om van te genieten, ik wil gewoon leven’

‘Mrs. Covid’ is huisarts en ziet corona niet als gevaar (en zo zijn er meer)

20 maart Ze zijn er in Nederland, mede onder invloed van de coronapandemie: huisartsen die complottheorieën uitdragen. Dat zorgt voor moeilijke situaties in dokterspraktijken, blijkt uit onderzoek van deze site. ,,We hebben discussies gevoerd waar de honden geen brood van lusten, maar het helpt niets.’’