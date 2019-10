‘Meeste slachtoffers e-sigaret gebruikten vloeistoffen met cannabis’

Gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) meldde eerder nu al 34 sterfgevallen geregistreerd te hebben die terug te voeren zijn op het gebruik van e-sigaretten. De dienst verzamelde informatie over de uitbraak van een mysterieuze longziekte in 49 van de 50 Amerikaanse staten en maakte bekend dat er in het hele land 1.604 getroffen patiënten zijn. Vorsers onderzochten van deze groep de medische gegevens van 860 gevallen. 85% van deze vapers gaf aan producten te hebben gebruikt die THC bevatten - gekocht op de zwarte markt -, terwijl 10% louter bij nicotinegerelateerde middelen bleef.



Aangezien de THC-producten illegaal zijn, is de precieze inhoud niet gekend. Anne Schuchat van het CDC verklaarde aan The Washington Post dat THC-dealers er niet voor terugschrikken om chemische stoffen toe te voegen om hun volume te verhogen en zo hun winst op te krikken.



Een stof die vaak opduikt in de THC-productmonsters is vitamine E-olie. Deze stof komt voor in voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten en is vrij verkrijgbaar. Vitamine E-olie is niet schadelijk als het wordt ingeslikt of op de huid wordt gesmeerd. Dat verandert als de stof wordt geïnhaleerd. Dat veroorzaakt mogelijk hoest, kortademigheid en borstpijn. Precies de symptomen waar veel van de onderzochte patiënten over klagen.



Van de 34 sterfgevallen kon de CDC bij ongeveer de helft achterhalen welke producten ze gebruikten en hoe lang ze dit deden. Schuchat benadrukt dat meer onderzoek nodig is. De gezondheidsdienst blijft er voorstander van om het gebruik van e-sigaretten en andere vaping-middelen te mijden.