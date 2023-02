Melk de witte motor? ‘Zuivel hebben we nodig, maar niet te veel’

Onderzoek: relatie tussen alcohol en kanker bij niet veel mensen bekend

Veel Nederlanders weten niet dat alcohol een belangrijke oorzaak van kanker is, concludeert het Trimbos-instituut in nieuw onderzoek. Slechts 37 procent van de 6000 mensen die het instituut liet ondervragen over hun kennis van alcoholschade legt die relatie. Nog geen derde van de ondervraagden weet dat het drinken van een glas alcohol per dag de kans op borstkanker vergroot.