Mensen met diabetes type 2 hebben vaak ook andere gezondheidsklachten

Mannen worden sneller op straat gereanimeerd dan vrouwen

13 november Mannen hebben in Amerika een grotere kans om door omstanders te worden geholpen als zij op straat een hartstilstand krijgen dan vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek naar 20.000 gevallen in de Verenigde Staten. De resultaten zijn gepubliceerd in the Journal of the American College of Cardiology.