Mevrouw Bollesteijn komt voor ‘de apk daar beneden’

‘Neem je poep onder de loep’, is dringende oproep van arts: ‘Tumor ontstaat, terwijl je je gezond voelt’

‘Neem je poep onder de loep.’ BN’ers als André van Duin of Ruud de Wild kunnen het je aanbevelen, nadat ze door schade en schande wijzer zijn geworden. Maar de doorsnee inwoner van een grote stad heeft niet zo’n behoefte om een stokje in zijn ontlasting te prikken. Toch is het echt nodig - om darmkanker vóór te zijn, zegt specialist Manon Spaander. Zij gaat nu zelfs de straat op om mensen te overtuigen.

