Miljoenen Nederlanders hebben prikangst (en dit kun je ertegen doen)

Amerikaan­se waakhond waarschuwt in tweet voor ‘coroname­di­cijn’: ‘Je bent geen paard’

21 augustus De Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenwaakhond FDA is de misinformatie over ivermectine als geneesmiddel tegen corona zat. ‘Het kan gevaarlijk zijn, of zelfs dodelijk’, schrijft de FDA op Twitter. ‘Je bent geen paard, je bent geen koe. Stop ermee.’