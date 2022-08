Miriam (55) heeft MS, maar houdt de eigen regie: ‘Een ziekte héb je, je bént het niet’

Al sinds haar tienerjaren heeft Rybier vreemde klachten, maar er iets achter zoeken deed ze nooit. „Ik had bijvoorbeeld vaak last van een tintelend en doof gevoel in mijn benen, maar je bent jong en je denkt er niet over na.” De klachten bleven, werden zelfs erger en in 2005 kreeg Rybier haar diagnose: multiple sclerose, een aandoening van het centrale zenuwstelsel. „Met de kennis van nu kan ik zeggen dat ik al langer een vermoeden had. Toen ik mijn diagnose kreeg, vielen eindelijk alle puzzelstukjes in elkaar.”