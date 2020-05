Moet je zelf gelukkig zijn, voor je dat met een ander bent? En meer relatiedilemma's

Revalida­tie na corona zwaarder dan gedacht; grote groep patiënten moet zich nog melden

6 mei Hoe nu verder? Wekenlang sta je ‘uit’. In coma gehouden, in de hoop zo het coronavirus te bestrijden. Maar als die hoop dan eindelijk werkelijkheid is geworden, begint het pas. Revalideren. En dat lijkt zwaarder dan in eerste instantie werd gedacht. Want corona slaat niet alleen in de longen toe. ,,We zien steeds meer patiënten met de symptomen van een herseninfarct.”