Moeten we al zonnebrand smeren? ‘De lentezon geeft uv A-straling af’

Transgen­der personen wachten jaren op zorg: ‘Heb geprobeerd meisje te zijn, maar ben ik gewoon niet’

Wat als je geboren bent in het lichaam van een vrouw, maar je voelt je eigenlijk een man, of non-binair? Als je kiest voor transitie kun je worden geconfronteerd worden met enorm lange wachttijden. Vier transgender personen aan het woord over hun ervaringen met de trans zorg.

12 februari