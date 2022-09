Morgan-Mae Bibo (25) schrijft boek over suïcidaliteit: ‘Het is oké als je leven een zesje is’

Zelfdoding onder jongeren komt steeds vaker voor. Open zijn over depressie en suïcide is lastig, ondervond Morgan-Mae Bibo (25) op jonge leeftijd. Ze schreef een autobiografische roman over haar eigen suïcidaliteit Mistig . Haar doel: het taboeonderwerp bespreekbaar maken bij psychisch kwetsbare jongeren en hun omgeving.

Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding om het leven is gekomen, lag het afgelopen jaar 15 procent hoger dan in voorgaande jaren. Vooral onder jongeren tussen de 20 en 30 jaar is het aantal suïcides toegenomen, blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcide Registratie (Cans).

Morgan-Mae Bibo werd op de middelbare school depressief. Toen haar vader haar op haar dertiende de deur wees en ze te maken kreeg met overlijden en verlies voelde ze zich steeds eenzamer. Haar familie was in rouw, waardoor ze het gevoel had dat ze bij niemand terechtkon. Ze begon op haar veertiende met zelfbeschadiging om afstand te nemen van haar pijn. Op latere leeftijd deed ze meerdere zelfmoordpogingen. Inmiddels gaat het leven haar beter af: ,,Ik ben nog niet helemaal beter, maar ik wil nu leven. En ik ben bereid stappen te zetten die dat mogelijk maken.”

Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113.

Hoe leef je verder na een zelfmoordpoging?

Ze vertelt haar verhaal via hoofdpersoon Kim. Een twintiger die worstelt met het leven en op de eerste pagina van het boek wakker wordt op een medisch-psychiatrische afdeling van een ziekenhuis nadat ze een zelfmoordpoging heeft gedaan. Na anderhalve dag is ze weer thuis, en moet ze weer verder met leven. Hoe doe je dat?



De jonge schrijver deed zelf verschillende zelfmoordpogingen en stuitte op onbegrip in haar omgeving: ,,Het is belangrijk om te weten dat het niet altijd een vrijwillige keuze is als je een einde probeert te maken aan je leven. Ik wilde wel leven, maar kon het niet. Op het moment dat je besluit uit het leven te stappen wil je rust van negatieve gedachtes in je hoofd. Depressieve mensen zijn niet zwak; ze voeren dagelijks een heftige innerlijke strijd.”

Praat erover en zoek hulp

Floortje Schepers, Hoogleraar innovatie ggz en psychiater bij UMC Utrecht, juicht het toe dat Bibo psychische gezondheid bespreekbaar maakt: ,,Jongeren zijn óf succesvol en laten dat op Instagram zien met een gelikte fotoreportage, óf ze zijn depressief en vertonen soms zelfs foto’s van hoe ze zich beschadigen. Die zwart-wit mentaliteit moet veranderen. Jongeren moeten in gesprek gaan met elkaar over tegenslag en verdriet.”

Bibo’s psychische problemen kwamen voort uit het gevoel dat ze een perfect leven zou moeten leiden. Ze was onzeker over zichzelf en de toekomst en eenzaam in een grote stad: ,,Ik leer nu dat het oké is als je leven een zesje is. En dat is wat ik jongeren wil vertellen: je bent niet gek als je je somber voelt of het leven niet ziet zitten. Praat erover en zoek hulp: bel je huisarts of ga naar iemand toe die je vertrouwt; een docent of sportcoach.”

Geef invulling aan je dag

Zelf had ze op de middelbare school een docent bij wie ze terechtkon: ,,Ik ben vaak bij haar geweest en dat was fijn. Praten deed ik niet. Zij praatte tegen mij, en ik luisterde.” Ook in therapie was het voor Bibo moeilijk om te praten over haar ervaringen, emoties en gedachten: ,,Als praten niet lukt, zoek dan een andere manier om je te uiten. Schrijf, teken, schilder, maak muziek. Zorg ervoor dat je niet alleen met je gedachtes in je hoofd blijft zitten.”

Ondanks haar mentale gezondheidsproblemen haalde Bibo vorig jaar haar diploma. Zo’n overgang van een studerend leven naar een nieuwe toekomst, is voor veel jongeren lastig. Het schrijven hielp om haar dagen invulling te geven: ,,Ik had iets om te doen. Ik ben elke dag gaan zitten, of ik nu wel of geen zin had. Het is fijn om iets te creëren, dit zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen over jezelf.” Uitgever Sterk door Werk, benadrukt dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid herstelbevorderend is.

In gesprek met jongeren

Mistig leest als een trein en is ondanks het zware onderwerp luchtig en met humor geschreven: Kim komt na haar poging en opname thuis, bestelt een pizza, maakt een boodschappenlijstje en kijkt een romkom. Bibo: ,,Mensen die kampen met suïcidaliteit lopen over straat, winkelen en kijken films. Ze liggen niet de hele dag onder een deken met het licht uit; dat vind ik belangrijk om te vertellen.”

Ze hoopt dat haar roman verplichte kost wordt op middelbare scholen, omdat het haar zelf had kunnen helpen om op jonge leeftijd over depressie en suïcide te lezen. Over haar toekomst durft ze voorzichtig een beetje te dromen: ze gaat door met schrijven en wil op een dag in een bus wonen. Maar voordat het zover is, hoopt ze veel jongeren te bereiken met haar boek. De komende tijd zal ze lezingen geven op scholen, in inloophuizen en in behandelcentra om met jongeren en de mensen in hun omgeving in gesprek te gaan.

