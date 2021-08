MS-patiënt Claudia wil met riskante stamceltherapie starten, maar neurologen zijn sceptisch

Mijn ziekte Mariska heeft narcolep­sie: ‘Bedenk eens hoe je je voelt, als je drie à vier dagen niet geslapen hebt’

18 augustus Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Vaak is het ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Mariska Hamminga (47) over narcolepsie: ‘Soms denk ik: is dat dutje echt nodig? Maar dan hou ik de avond niet vol.’