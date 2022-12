Na doorspoelen toilet schieten vele druppeltjes de lucht in en dat is ‘schokkender dan verwacht’

Liever geen relatie? Dikke kans dat je een gezond, gelukkig en interes­sant leven leidt

Voelen singles, met de feestdagen in aantocht, meer sociale druk om niet alleen te blijven? Ze kunnen gerust zijn: het is een hardnekkige mythe dat je beter af bent in een relatie, zegt psycholoog Bella DePaulo.

