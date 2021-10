Nederlandse artsen verdacht van zwendel met QR-codes

Door de handelwijze van de verdachte artsen zouden mensen die zich niet laten vaccineren toch over een geldige QR-code in de Coronacheck-app beschikken. Om wat voor bedragen het daarbij gaat, is niet bekend. ,,Wij hebben enkele zorgverleners in onderzoek. Het is niet duidelijk welke bedragen ermee gemoeid zijn’’, zegt woordvoerder Mariël van Dam naar aanleiding van berichtgeving door de Telegraaf. De inspectie zou naar eigen zeggen onderzoek naar ‘minder dan vijf’ artsen hebben ingesteld, na meldingen over de gang van zaken, aldus de woordvoerder. Niet ingeënte personen zouden door de artsen doelbewust als gevaccineerd zijn aangemeld bij het RIVM. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat het hierbij om artsen gaat die zelf tegen de invoering van de coronapas zijn.

Risico voor volksgezondheid

Online handel

Het ministerie van Volksgezondheid meldde vorige week aangifte te zullen doen tegen een website waarop gehandeld wordt in gekopieerde QR-codes. Daarbij gaat het om legitieme codes, die door de gebruikers aan anderen worden aangeboden. Die gekopieerde codes worden gebruikt in een nagemaakte app. Aanbieders delen ook hun initialen en geboortedata, mochten de nieuwe gebruikers daarop worden gecontroleerd.



,,Het aanschaffen van een QR-code die niet van jou is, of het gebruiken van een QR-code die niet van jou is, is strafbaar. Het verstrekken van jouw eigen QR-code aan anderen is ook strafbaar. En dus doen we aangifte als we zien dat QR-codes op grote schaal worden aangeboden”, laat het ministerie weten. Het is niet bekend hoeveel mensen hiervan gebruik hebben gemaakt. De betreffende website is inmiddels offline.