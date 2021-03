Nick (26) inhaleerde soms wel 7 tanks lachgas per avond, tot hij ineens bijna niet meer kon lopen

Quote Ik kon op een gegeven moment nog geen vijftig meter lopen. Dat is écht wel eng hoor Nick Nick ervaart nog dagelijks dat gebruik van lachgas enorme gevolgen kan hebben. De 26-jarige man, die anoniem wil blijven omdat hij een eigen bedrijf heeft, krijgt wekelijks twee injecties met vitamine B12 om ervoor te zorgen dat de pijn in zijn voeten verdwijnt. De pijn is het gevolg van lachgasgebruik. ,,Ik kon op een gegeven moment nog geen vijftig meter lopen”, zegt hij. ,,Dat is écht wel eng hoor.”



Aan dat moment ging een periode vooraf waarin Nick met enige regelmaat tintelingen en pijntjes had, maar die negeerde hij. ,,Ik ben iemand die door pijn heen kan werken. Ik ben daar nooit zo mee bezig, kan best wel hard voor mezelf zijn. Maar op een gegeven moment werd het gewoon te erg. Alsof iemand de hele tijd met een naald in je prikt. Toen ik me op een avond bij de eerste ballon meteen niet lekker voelde, realiseerde ik me: het is genoeg geweest. Het moet klaar zijn met dat spul.”

Tanks

Nick kwam een jaar of vier geleden in aanraking met lachgas. Het begon met een paar ballonnetjes, maar op een gegeven moment gingen er, ook als gevolg van de coronacrisis waardoor de verveling toesloeg, zes tot zeven tanks op een avond doorheen. Dat deed hij samen met vrienden. De jonge ondernemer spendeerde de afgelopen jaren duizenden euro’s aan lachgas. Maar hij verdiende er ook aan, want hij had er ‘een handeltje’ in.

Quote Vergelijk het met iets als heroïne; één ballon is niet genoeg, je wil alleen maar méér Nick, slachtoffer van lachgas

,,Ik ging van recreatief naar bijna professioneel gebruik. Lachgas werkt namelijk maar heel kort. Wil je er langer profijt van hebben, dan moet je dus meer gebruiken. Vergelijk het met iets als heroïne: één ballon is niet genoeg, je wil alleen maar méér.”

Onder behandeling

Nick is nu onder behandeling bij neuroloog Noor Godijn. ,,Onlangs hadden we drie twintigers in het ziekenhuis liggen die niet meer konden lopen omdat hun zenuwen zijn aangetast”, vertelt Godijn. ,,Dat was voor mij het teken om in actie te komen. Dit moet écht stoppen.” In Franciscus Gasthuis & Vlietland werken 15 neurologen. Gemiddeld één keer per week ontvangt een van deze specialisten een patiënt op zijn spreekuur die te maken heeft met schade als gevolg van lachgasgebruik.

Volledig scherm Neuroloog Noor Godijn. © Franciscus Gasthuis & Vlietland

Het gebruik van lachgas onder jongeren is populair. Het is immers geen ‘drug’ die onder de Opiumwet valt. Het is relatief goedkoop en gebruik is eenvoudig. Het zorgt voor een korte, psychedelische roes waarbij je soms een ring of een gonzend geluid hoort. Je wordt duizelig en hebt het gevoel helemaal weg te zakken. Het effect treedt op na zo’n 20 seconden en houdt enkele minuten aan. De roes werkt dus niet lang. Juist daarom merken ouders veelal niets van het lachgasgebruik van hun kroost.

Vervanger van alcohol

Quote Lachgas tast de omhulsels die om je zenuwen zitten aan. Dit kan in de zenuwen van armen en benen, in het ruggenmerg en zelfs in de hersenen optreden Neuroloog Noor Godijn ,,Daarnaast zie ik dat jongeren het ook gebruiken als vervanger van alcohol, maar ook uit pure verveling nu de coronacrisis maar blijft duren”, weet Godijn. ,,Dan is het dus blijkbaar leuk om er met je vrienden een paar tanks lachgas doorheen te jagen. Daarnaast zijn velen tegenwoordig vegetarisch of veganistisch, wat betekent dat zij soms al een vitamine B12-tekort hebben. Lachgasgebruik kan dan funest zijn.”



Maar wat doet het precies met je lichaam of beter gezegd je zenuwen? Lachgas zorgt ervoor dat de vitamine B12 in je lichaam onbruikbaar wordt. Dit kan bloedarmoede, zenuwschade met gevoelsstoornissen of verlammingsverschijnselen veroorzaken. Klachten zijn tintelingen, een verdoofd gevoel in de ledematen, krachtverlies en pijnscheuten, vooral in vingers en voeten.

,,Lachgas tast de omhulsels die om je zenuwen zitten aan”, legt de neuroloog uit. ,,Dit kan in de zenuwen van armen en benen, in het ruggenmerg en zelfs in de hersenen optreden. Dat kan weer leiden tot gevoelsstoornissen en krachtverlies. Bijvoorbeeld dat je niet meer weet waar je voeten zich in de ruimte begeven. Daardoor kun je niet meer staan of lopen. Dat is echt een heel heftige ervaring. In theorie is blijvende hersenschade ook mogelijk, maar dat zien we gelukkig nog minder vaak.”

Dwarslaesie

Nick kende de risico’s wel. Zo heeft hij een vriend die er een dwarslaesie aan overhield, maar nu gelukkig wel herstellende is. ,,Om dat te voorkomen, gebruikte ik naast de ballonnetjes ook B12-tabletten en heb ik ook wel eens een injectie gebruikt. Als een soort compensatie, dat is algemeen bekend onder de gebruikers van lachgas. Die kun je gewoon kopen hoor, dat is allemaal niet zo ingewikkeld.”

Quote Mijn vrienden zijn inmiddels ook gestopt met lachgas. We zien nu in dat dit ons kapot maakt Nick

Hoewel hij al even onder behandeling is in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, heeft Nick nog steeds pijn in zijn voeten. ,,Ik krijg nog wekelijks twee B12-injecties, dat zal voorlopig wel zo blijven. Mijn vrienden zijn inmiddels ook gestopt met lachgas. We zien nu in dat dit ons kapot maakt. Ik raad iedereen het gebruik ervan af, waarschuw anderen ook. Al realiseer ik me dat je het ook niet kunt verbieden. Maar ik wil het niet meer in huis hebben, het is genoeg geweest.”

Afkickverschijnselen

Afkickverschijnselen kent hij niet. ,,Nee, dat is heel gek. Ik dacht dat ik daar wel last van zou krijgen, maar ik heb er helemaal geen behoefte meer aan. Ik denk dat het vooral ook komt doordat ik er nu van overtuigd ben dat het gebruik van lachgas gewoon niet goed voor je is en dat ik onder behandeling ben. Ik hoop dat meer gebruikers tot dat inzicht komen.”

Wat Godijn, die altijd het gesprek aangaat met gebruikers van lachgas, opvalt is dat velen denken dat het wel meevalt. ,,Dan zeggen ze: ‘ik gebruik maar heel weinig, een paar ballonnetjes per avond’. Maar ook dát kan al schadelijk zijn.’’

Valt niet mee

,,Het Trimbos-instituut becijferde onlangs dat één op de drie gebruikers tintelingen in handen en voeten ervaart. Verder blijkt uit een enquête die in 2019 is uitgevoerd door de Nederlandse vereniging van neurologie onder Nederlandse ziekenhuizen dat er 64 dwarslaesies bij jongeren zijn geregistreerd als gevolg van lachgasgebruik. Het valt dus helemaal niet mee!”

De naam van Nick is vanwege privacy gefingeerd. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.