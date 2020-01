Nierdonatie na Tinderdate: ‘Echt álles is een match: het is net een sprookje’

*Pling.* Eind januari 2019 hebben Delftenaar Mario van Haaster (46) en de Rotterdamse Debby de Geus (42) een Tindermatch. Al sinds 2017 is Mario gescheiden. Hij verveelt zich een beetje. Na goede verhalen van collega’s besluit hij op Tinder te gaan. ,,Hoe is het? Waar kom je vandaan? Dat soort dingen, daar hadden we het over in ons eerste gesprekje. Sorry, niks spectaculairs’’, vertelt Mario als ze samen op de bank terugblikken. Hij in spijkerblouse, zij in leren broek met dito jasje en een pantersjaaltje. De twee wisselen telefoonnummers uit en gaan whatsappen. ,,Ze schreef ook dat ze het aan haar nieren had. Nog geen twee weken na die Tindermatch heb ik gedroomd dat zij mijn nier krijgt. We hadden elkaar toen nog nooit ontmoet.’’