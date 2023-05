Nog geen 20 procent van jongeren haalde gratis hpv-prik: ‘Kan veel ellende voorkomen’

Nog geen 20 procent van de jongvolwassenen die een uitnodiging kreeg heeft een hpv-vaccinatie gehaald. Het RIVM stelt dat haast is geboden als ze nog voor gratis prikken in aanmerking willen komen.

Ruim 1,3 miljoen jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar kregen begin dit jaar een uitnodiging voor een hpv-vaccinatie. Ze hebben de prikken eerder niet of slechts gedeeltelijk gehaald. De vaccinatie beschermt tegen het humaan papillomavirus, dat kanker in de mond- en keelholte, bij de penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals kan veroorzaken.

Nu, vijf maanden later, heeft nog geen 20 procent van die genodigden de vaccinatie gehaald, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. ,,We hadden natuurlijk op meer gehoopt, want dit vaccin kan veel ellende voorkomen”, aldus Jeanne-Marie Hament, programmamanager bij het RIVM. Het hpv-virus is zeer besmettelijk en wordt via intiem contact verspreid. Jaarlijks krijgen in Nederland naar schatting 1500 mensen kanker door het virus.

Het humaan papillomavirus, ook wel bekend als HPV, is een seksueel overdraagbaar virus (video):

In eerdere onderzoeken gaf de helft van de jongvolwassenen aan de vaccinatie alsnog te willen halen. Het RIVM en de GGD lanceren vandaag de campagne Mis ‘m niet. Zij hopen dat meer jongvolwassenen snel de prik komen halen. ,,Het liefst nog voor de zomer, want er moet eigenlijk een halfjaar tussen de twee vaccinaties zitten”, zegt Hament. Volgende week rijdt de GGD met speciale vaccinatiebussen rond om meer jongvolwassenen te bereiken. Ook komen er pop-uplocaties. Hament: ,,We weten dat jongeren niet per se bezig zijn met ziek zijn en over een vaccinatie denken: dat komt wel. We willen het zo makkelijk mogelijk voor ze maken.”

Baarmoederhalskanker

Normaliter krijgen alleen kinderen en jongeren gratis vaccinaties via het Rijksvaccinatieprogramma. Alleen dit jaar mogen ook jongvolwassenen de hpv-prikken halen. De Gezondheidsraad adviseerde daartoe, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een vaccinatiegraad van 90 procent onder meisjes wil om baarmoederhalskanker de wereld uit te krijgen. In Nederland is dat percentage bijna 70 procent. Sinds vorig jaar kunnen ook jongens tussen 9 en 18 jaar een hpv-vaccinatie halen, dat heeft ruim 50 procent gedaan.

We weten dat jongeren niet per se bezig zijn met ziek zijn en over een vaccinatie denken: dat komt wel Jeanne-Marie Hament, RIVM

Uit onderzoek blijkt dat bij meisjes die op hun twaalfde of dertiende de prikken krijgen 87 procent van de baarmoederhalskanker wordt voorkomen. Ook beschermt het voor 97 procent tegen de voorstadia. Hament: ,,Hoe jonger, hoe beter. Maar ook bij jongvolwassenen is het nog effectief.”



Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: