‘Nou, ik heb wat moeten doen tijdens de ontgroening’, vertelt de eerstejaars student

De podcast Over de Liefde is op zomervakantie. Daarom herhalen we de komende zes weken op zondag de beste afleveringen van het afgelopen seizoen. Deze week in deel vijf praat AD-columnist en podcasthost Debby Gerritsen met journalist Hanneke Mijnster over haar coming-out op latere leeftijd: ,,Ik hield het niet voor mogelijk dat ik op vrouwen zou vallen.’’