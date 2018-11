Offensief tegen vaccinatie-angst: 16-jarigen krijgen oproep om gratis inenting te halen

Het kabinet neemt maatregelen tegen de inzakkende vaccinatiegraad. Mensen die hun kind een inenting onthouden, worden aangesproken op hun gedrag. Ook gaat de overheid de strijd aan met onjuiste informatie over vaccinatie en moet het makkelijker worden om gemiste injecties in te halen.

De vaccinatiegraad daalt de laatste jaren licht. Vooral bij de inenting tegen HPV (de veroorzaker van baarmoederhalskanker) is de terugloop van 61 procent naar nog geen 46 procent in twee jaar tijd opmerkelijk. Bezorgdheid over bijwerkingen van vaccins is de hoofdreden om injecties te weigeren. Vaak baseren mensen zich daarbij op bedenkelijke bronnen.

Groeiende groep

Staatssecretaris Paul Blokhuis, die gaat over het Rijksvaccinatieprogramma, ziet dat verreweg de meeste ouders er nog altijd voor kiezen om hun kinderen te laten vaccineren. ,,Maar er is ook een groeiende groep ouders die niet meedoen. Ik neem de zorgen die bij hen leven heel serieus en wil er alles aan doen om hen te voorzien van goede, betrouwbare informatie.“

Blokhuis wil dat professionals vanuit de Jeugdgezondheidszorg in gesprek gaan met alle ouders die hun kind niet aan het Rijksvaccinatieprogramma laten deelnemen. Deze weigeraars wordt gevraagd waarom ze hiervoor kiezen. Ook biedt zulk contact een gelegenheid om ouders van objectieve, wetenschappelijke informatie over het inentingsprogramma te voorzien.

Fake news

Sowieso moet onderzoek en voorlichting over vaccinaties beter vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk worden. Een speciaal team gaat aan de slag om actief weerwoord te bieden aan onjuiste informatie, onder meer op sociale media. Daarnaast onderzoekt staatssecretaris Blokhuis of het ‘mogelijk en wenselijk’ is om de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bij de aanpak van fake news uit te breiden.

Verder komt er een inhaalslag onder jongeren van 16 en 17 jaar die niet (volledig) zijn gevaccineerd; zij krijgen vanaf volgend jaar een oproep om hun inenting gratis in te halen. Op hun zestiende kunnen jongeren daar zélf over beslissen. Daarmee geeft het ministerie gehoor aan een oproep van jeugdartsen. Ook wordt bekeken in hoeverre er behoefte is om deze extra vaccinatiemogelijkheid aan iedereen, ook van 18 jaar en ouder, aan te bieden. Nu moeten volwassenen hiervoor betalen.