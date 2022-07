Om zijn leukemie te behandelen heeft Junus speciale stamcellen nodig: ‘Zoeken naar speld in hooiberg’

Leukemie? De meeste mensen weten weinig over deze vorm van bloedkanker. Dat gold ook voor Chantal Malaihollo uit Krimpen aan den IJssel. Dat de stamcellen in het beenmerg van haar sportieve man niet langer vanzelf bloedcellen werden, kwam aan het licht omdat zijn conditie achteruitholde. De diagnose sloeg in als een bom. ,,En nu de ziekte is teruggekomen, is de schok nog veel groter dan twee jaar geleden”, vertelt ze.