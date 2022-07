Onderzoek: zelftesten zonder coronaklachten vaak niet nauwkeurig

Een grote groep Nederlandse onderzoekers onderzocht bij meer dan 3600 personen zonder corona-achtige klachten drie commercieel verkrijgbare en gebruikte corona-zelftests van Acon Labs (‘Flowflex’), MP Biomedicals (‘MPbio’), en Siemens-Healthineers (‘Clinitest’). De studie werd uitgevoerd van 12 januari 2022 tot 30 maart dit jaar, toen de omikronvariant al duidelijk dominant was. Op de testlocaties ondergingen de deelnemers eerst een PCR-test om na te gaan of ze werkelijk wel of niet besmet waren. Vervolgens ontvingen ze een van de drie zelftests om thuis te gebruiken binnen drie uur na het bezoek aan de testlocatie, zonder te weten wat de uitslag van de PCR-test was.