Onderzoekers: Vrouwen kunnen na hartfalen toe met lagere dosis medicijnen

Wereldwijd gelden voor mannen en vrouwen nu nog dezelfde doseringen voor bijvoorbeeld bètablokkers. De stofwisseling bij de seksen is echter anders, waardoor ook de behandeling van aandoeningen anders is. Normaliter nemen aan medicijntesten 75 tot 80 procent mannen deel, aldus de onderzoekers. Tussen 2010 en 2015 werd data verzameld van 2500 mensen uit Europa, samen met data van meer dan 4500 patiënten met hartfalen uit Azië. Er werd bij het onderzoek gekeken naar de dosering van de standaard voorgeschreven medicatie bij hartfalen. Het gaat om bètablokkers en zogenaamde ACE-remmers.

Lagere dosering

Geleidelijk proces

De onderzoekers benadrukken dat deze conclusie geen vrijbrief is om vrouwen met hartfalen te gaan 'onderbehandelen'. Er is volgens de onderzoekers meer onderzoek nodig naar de vraag hoe verschillen tussen mannen en vrouwen de behandeling van hartfalen én andere kwalen kunnen beïnvloeden.



Volgens Santema is er wel een verschuiving gaande, waardoor er meer aandacht komt voor geslachtsverschillen en medicijngebruik. ,,Meer dan de helft van de geneeskundestudenten is tegenwoordig vrouw en ook van de arts-onderzoekers is een groot aantal vrouw. Dat gaat helpen, maar het is een geleidelijk proces.’’