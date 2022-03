Oorlog in Rusland, kernwapens op scherp: het is iets dat mij extreme angst inboezemt

Op de sofaEva Breda (24) is journalist, podcastmaker én cliënt. In haar nieuwste podcast Komt Een Meid Bij De Psych probeert ze de drempel naar psychische hulp te verlagen door zelf in therapie te gaan. Ze bespreekt haar therapie in een column. Deze week: de vijfde sessie.

,,Ik zie een man. Hij staat achter me. Het mes in zijn hand glinstert in het badkamerlicht. Ik sta te douchen, heb niets door.” Het is mijn vijfde therapiesessie en mijn psycholoog Dorianne Hoek heeft me gevraagd mijn engste angstgedachte te vertellen. Mijn lijf zit in de behandelkamer, mijn hoofd is in die badkamer. Mijn ademhaling schiet omhoog en golven paniek razen door mijn hoofd.

Ik zie mezelf als een positief mens, maar ondanks dat schreeuwt de doemdenker in mij soms harder dan ik zou willen. Vrijwel iedere dag fantaseer ik mezelf in een levensbedreigende situatie. Koolmonoxidevergiftiging, verdrinking, een aanrijding. Het is soms moeilijk om een beetje rustig te blijven in een wereld waarin je overal risico’s ziet. Zeker als je angstig bent aangelegd of trauma’s hebt meegemaakt, ligt overal wel een trigger op de loer.

Zorg voor genoeg houvast

De huidige situatie in de wereld doet die angst geen goed. Oorlog door Rusland, gevechten in Kiev, kernwapens op scherp. Ik vind het lastig om toe te geven dat ook dat mij extreme angst inboezemt. Eergister stond ik nog hyperventilerend op mijn balkon een paniekaanval te hebben over iets wat niet hier maar dáár is. Is dat niet een typisch gevalletje how can I make this about me?

Maar ik ben lang niet de enige. Talloze Nederlanders - met en zonder angstaanleg - ervaren angst of paniek op dit moment. De vraag naar jodiumtabletten was nog nooit zo hoog, we vrezen een kernramp. ‘Oorlog’ en ‘dienstplicht’ behoorden de afgelopen week tot de meest gegoogelde woorden. En de Kindertelefoon staat roodgloeiend met vragen over een derde wereldoorlog. Toegeven dat je bang bent in een situatie waarin je niet het meeste gevaar loopt, betekent niet dat je meedingt naar de eerste plek in de angstpikorde. Het is pure zelfzorg. Want juist in tijden waarin de wereld wankelt is het belangrijk te zorgen dat je zelf genoeg houvast hebt.

Hoe controleer je angstgevoelens?

Maar hoe controleer je angstgevoelens die veroorzaakt worden door een oncontroleerbare wereld? Als je angst geworteld is in trauma of een terugkerend hypothetisch scenario kun je - net als ik in deze therapiesessie - EMDR-therapie volgen. Een traumatherapie die je spanning kan verminderen. Maar ook zelf kun je een heleboel doen om paniekgevoelens in toom te houden.

Volgens mijn psycholoog is het als eerste belangrijk om te minderen met dingen die je angst voeden. ,,Beperk de hoeveelheid nieuws, sociale media, koffie of alcohol”, is haar advies. ,,Probeer vervolgens je angstige voorspelling uit te dagen door jezelf deze vragen te stellen.” Vraag jezelf bijvoorbeeld hoe groot de kans is dat jouw angst werkelijkheid wordt. Is er ook een kans dat het goed komt? Dorianne: ,,Is het lastig je eigen angsten te rationaliseren? Ga in gesprek met een vriendin. Probeer met deze informatie nieuwe, meer realistische gedachten te maken.”

,,Vervolgens kun je je aandacht verleggen naar een gezonde activiteit zoals wandelen, sociaal contact of een hobby.” Misschien voelt het scheef om je te storten op zelfzorg terwijl de wereld wordt overspoeld met narigheid, maar je moet toch altijd éérst je eigen reddingsvest aantrekken voor je anderen kunt redden.

