Opnieuw corona-uitbraken in verpleeghuizen: ‘Het is niet te voorkomen’

Strengere handhaving van coronabe­wijs? ‘Van die voetbalkan­ti­nes blijven we ook straks liever weg’

Op nog meer plaatsen moet je vanaf zaterdag je coronabewijs laten zien, maar of daar op grote schaal op gecontroleerd wordt is maar zeer de vraag. Gemeenten zeggen dat hun boa’s ‘niet gaan patrouilleren’ en in voetbalkantines laten de opsporingsambtenaren zich überhaupt amper zien, zegt Richard Gerrits, woordvoerder van de vakbond BOA ACP.

2 november