Ouders verliezen zoon aan zeldzame metabole ziekte: ‘Charlie verdient, net als Hugo, een mooi liefdevol leven

Het wonder van Frank: na acht jaar in een rolstoel kan hij weer lopen, met dank aan corona

26 juni Frank van Dijk was sinds een zwaar ongeluk in 2012 aan een rolstoel gekluisterd. De gezondheidsproblemen stapelden zich op. En toen kreeg hij ook nog corona. Familie werd tot drie keer toe voorbereid op zijn dood. Bij zijn ontwaken uit een coma van drie weken, was het gevoel in zijn benen terug. Nu staat en loopt Frank weer.