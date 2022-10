Overgang is méér dan alleen opvliegers: ‘Ze voelt ze zich niet meer die jonge, sexy vrouw’

Moeilijk te openen pilstrip ergernis voor patiënten: ‘Te gek voor woorden’

Stel, je bent voor zoiets alledaags als een pil uit een strip drukken, afhankelijk van anderen. Of erger: van een schaar of mes. Het treft miljoenen mensen. ReumaNederland staat op en ontwikkelt een pilstrip die wél door iedereen te openen is.

14 oktober