Overgang kan vrouwen sterker maken: ‘Op mijn 55ste begin ik helemaal opnieuw’

‘Behalve een kantelpunt in je gezondheid is de overgang voor vele vrouwen ook een nieuwe levensfase’’, stelt Dorenda van Dijken (63), gynaecoloog aan het OLVG West in Amsterdam. ,,Niet geheel toevallig is dit de periode waarin veel vrouwen de kinderen uit huis zien gaan. Vrouwen hoeven minder te zorgen, krijgen meer tijd voor zichzelf. Ze beseffen dat er nog vele mooie jaren in het verschiet liggen. Die willen ze niet door lichamelijk of geestelijk ongemak laten bederven, maar optimaal besteden.’’