Patiënten ETZ experimenteren met ‘mobiele apotheek’ om verspilling van peperdure medicijnen tegen te gaan

Een aantal patiënten van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg krijgt dinsdag een ‘mobiele apotheek’ mee naar huis waarin ze hun kostbare medicijnen op de juiste temperatuur kunnen bewaren. Het is de volgende stap in een experiment om de verspilling van medicijnen tegen te gaan.

Jaarlijks wordt naar schatting voor ruim honderd miljoen euro aan medicijnen weggegooid. Ze belanden in de prullenbak omdat behandelingen voortijdig stoppen of de arts besluit over te stappen op een andere dosering of compleet ander geneesmiddel. Gevolg: pillen tot wel 1500 euro per stuk worden waardeloos, terwijl er wel premie voor is betaald. ,,Hier kan andere zorg van worden betaald”, stelt Nadine The van zorgverzekeraar VGZ, die het project mede financiert.

Om die verspilling tegen te gaan, wordt nu geëxperimenteerd met de zogenaamde Meds Safe. In dit kastje kunnen medicijnen op de goede temperatuur worden bewaard. ,,Het is in feite een verlengstuk van de apotheek waar je het haalt”, aldus initiatiefnemer Hans van Rooij. ,,Hiermee hou je ongebruikte medicijnen goed en kunnen ze later opnieuw worden uitgegeven door de apotheek.”

Kankermedicijnen

In eerste instantie is de Meds Safe bedoeld voor kankermedicijnen. De medicijnen die dinsdag worden bewaard in de mobiele apotheek zijn lenalidomide. Een kuur van 21 pillen kost ongeveer zesduizend euro.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zijn eerder al proeven gedaan om de verspilling van medicijnen tegen te gaan. Bij die proef werden medicijndoosjes allemaal apart verpakt, verzegeld en voorzien van een temperatuursensor. Die registreert vanaf het moment van uitgifte de temperatuur waaraan de medicijnen zijn blootgesteld.

Volledig scherm De Meds Safe is een kastje dat dient om medicijnen te bewaren. © Kees Martens/DCI Media

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: