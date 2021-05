Penopauze? Midlifecrisis? Allemaal flauwekul!

Nieuwe podcast Vier veertigers over vriend­schap, zelfin­zicht en hun seksleven

31 oktober In de nieuwe podcast De Veertigers van deze krant praten presentatoren Sander de Heer (45), Wytske Kenemans (40), Jet Sol (49) en Manuel Venderbos (44) over grijze haren, vriendschappen, relaties, werk, geld, seks, familie en zichzelf. In een videogesprek leggen wij ze zeven stellingen voor.