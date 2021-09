Prinsjesdag: dit verandert er aan je zorgverzekering

Op Prinsjesdag maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ieder jaar de nominale premie voor het aankomend jaar bekend. De zorgpremie is het bedrag dat je maandelijks betaalt voor je zorgverzekering. Dat bedrag zal voor 2022 stijgen met 31 euro per jaar, wat neerkomt op een maandelijkse premiestijging voor de basisverzekering van 2,58 euro.

Lees ook PREMIUM Nóóit meer alle verpleeghuizen dicht, maar dit positieve effect van corona is juist een blijvertje

,,Vooraf was men angstig dat corona tot hoge stijging van de premies zou leiden, maar dat is niet gebleken”, zegt Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer. Verder was al bekend dat het eigen risico 385 euro blijft. Daarnaast is het zo dat de premie ieder jaar stijgt. ,,Door de vergrijzing, meer vraag naar zorg en duurdere behandelingen.”

Belangrijk om te vermelden is dat het slechts een eerste indicatie van de nieuwe premies betreft. ,,DSW was de afgelopen jaren de eerste verzekeraar die een week na Prinsjesdag met zijn premie kwam”, zegt Knopperts. Hoewel die een goed beeld geeft van wat de overige verzekeraars naar alle waarschijnlijk gaan doen, zegt het niet alles. Mochten zorgverzekeraars nog beschikking hebben over een buffer, zullen zij de premie laag proberen te houden. Zorgverzekeraars hebben tot 12 november 23:59 uur de tijd om hun premie bekend te maken.

Wat verandert er in het basispakket?

De verruiming van de vergoeding van fysiotherapie voor mensen met een ernstige vorm van Covid, of beter gezegd long Covid, blijft tot in ieder geval augustus 2022 van kracht. Verder blijkt uit de miljoenennota dat een aantal behandelingen in het basispakket wordt uitgebreid. Het aantal vergoede fysiotherapiebehandelingen gaat omhoog naar 50. Daarnaast wordt er tien uur extra opgenomen voor ergotherapie, zeven uur extra voor dieetadvisering, en is het aantal logopediebehandelingen niet langer gebonden aan een limiet.

Quote Het kan zijn dat ze ingrijpen­de beslissin­gen aan het volgende kabinet hebben willen laten Bas Knopperts

Als je gebruikmaakt van mechanische ademhalingsondersteuning, kun je vanaf 1 januari 2022 de elektriciteitskosten declareren bij je zorgverzekeraar. Wat volgens Knopperts verder opvalt, is dat de anticonceptie niet is opgenomen in het basispakket. ,,Terwijl het afgelopen jaar toch veel actie is gevoerd voor het gratis maken van anticonceptie.”

Het valt te betwisten of de demissionaire status van het kabinet daar iets mee te maken heeft. ,,Dat is moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat ze ingrijpende beslissingen aan het volgende kabinet hebben willen laten. Aan de andere kant zien we ook dat er al jaren geroepen wordt om het opnemen van tandartskosten in het basispakket, daar wordt ook nog steeds geen gehoor aan gegeven”, aldus Knopperts.

Opvallend

Verder nieuw in de basisverzekering is de behandeling voor een autotransplantaat; wanneer een eigen tand of kies wordt verplaatst naar de plek van een ontbrekende tand of kies. In 2021 werd dit vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering, vanaf 2022 is de behandeling opgenomen in de basisverzekering.

Ook valt op dat het kabinet zich meer richt op preventie. ,,Er gaat meer aandacht naar het voorkomen van ziekten en het promoten van een gezonde levensstijl”, zegt Knopperts. ,,Er wordt duidelijk een nieuwe richting ingeslagen, in de trant van: voorkomen is beter dan genezen.” Zo blijf je vanuit je basisverzekering recht houden op een vergoeding voor één programma per jaar om te stoppen met roken. Als je aan zo’n programma deelneemt, worden de nicotinevervangende middelen en eventuele medicatie ook vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast is er ook aandacht voor leefstijl- en afvalprogramma’s voor mensen met obesitas.

Zoals gezegd gaat het slechts om een indicatie. Uiteindelijk bepaalt elke zorgverzekeraar zelf de hoogte van de definitieve premie. Na de bekendmaking is het tijd om te vergelijken en eventueel over te stappen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.