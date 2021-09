Psycholoog: 'Positief denken werkt alleen als je in actie komt’

Door positief te denken zouden er serotonine en dopamine vrijkomen, stofjes die bekend staan om het euforische en blije gevoel dat ze opwekken. Terwijl negatief denken alleen maar zou zorgen voor stress, een hoge bloeddruk en vermoeidheid. Op het eerste gezicht niks mis met een optimistische levensinstelling dus. Toch moeten we daar volgens positief psycholoog Jacqueline Boerefijn mee oppassen.

Quote Positief denken kan ook averechts werken Jacqueline Boerefijn

,,Er zijn tegenwoordig goeroes die verkondigen dat het overal tegen helpt: als je je niet lekker voelt dan moet je positief denken, en als je je dan niet beter gaat voelen denk je blijkbaar niet positief genoeg en is het je eigen schuld.” Deze levensinstelling kan dus ook averechts werken. ,,Mensen kunnen zich daardoor nog depressiever voelen en houden zichzelf eigenlijk alleen maar voor de gek door te geloven dat positieve gedachten het tij kunnen keren.”

Alleen denken is niet genoeg

Boerefijn legt uit dat alleen positief denken niet genoeg is. ,,Het kan een middel zijn om ons prettiger te voelen, maar het werkt pas als je in actie komt, met alleen op de bank zitten kom je er niet.” Daarom wil de positieve psycholoog ervoor waken dat de nadruk teveel op het denken alleen komt te liggen. ,,Vrolijk je bijvoorbeeld niet op van bepaalde muziek, ga dan een rondje wandelen.”

Quote Gevoelens zoals blijheid en tevreden­heid ervaren we als positief, boosheid en verdriet als negatief Jacqueline Boerefijn

In tegenstelling tot in andere delen van de wereld hebben wij over het algemeen een dak boven ons hoofd, brood op de plank en werk om naartoe te gaan. ,,Als je dat allemaal al hebt, wat is er dan nog meer dan je goed voelen”, vraagt Boerefijn zich af. ,,Zelfs tijdens corona hebben de meesten van ons het best wel goed. Ook werkgevers denken tegenwoordig na over hoe ze hun werknemers tevreden kunnen houden. Een hoger salaris is daarvoor lang niet altijd meer voldoende. Vaak wordt nu ook gekeken naar een andere vorm van genoegdoening, zoals meer vrije dagen.”

Vanzelfsprekend

We zijn dus op allerlei vlakken bezig met ons goed voelen. Toch is dat niet alles. Wat Boerefijn betreft is er sprake van een misvatting over de positieve psychologie. ,,Gevoelens als blijheid en tevredenheid ervaren we als positief, verdriet en boosheid als negatief. Maar niemand is alleen maar blij en tevreden, ook boosheid en verdriet zijn normale emoties, en horen er bij.”

Een optimistische levensinstelling kan desalniettemin zorgen voor een rooskleuriger perspectief. ,,Positief denken is ook gewoon makkelijk en haalbaar, dus waarom zou je het niet doen”, aldus de positief psycholoog. ,,Maar het is belangrijk om ook ruimte te geven aan andere emoties. Erken gevoelens van boosheid en verdriet. Accepteer hoe je je voelt in plaats van het te ontkennen en probeer te begrijpen waarom je je zo voelt.” Al is het volgens Boerefijn nog belangrijker om daadwerkelijk in actie te komen. ,,Blijf dus niet teveel in je hoofd en kom van die bank af. De makkelijkste manier om je beter te voelen, is iets positiefs dóén, verzin zelf maar voor wie.”

