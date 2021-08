Rachel Rosier Huizen: ‘Ik paf wat af in mijn pipowagen’

‘Zonder kaas vind ik het niet te doen’

Eten & drinken: ‘Geen vlees, wel vis. En zo min mogelijk zuivel. Mijn eten moet kleurrijk zijn, er fijn uitzien. Ik ben een sucker voor M&M’s en chocola. En kaas. Ik heb een tijdje geprobeerd veganistisch te eten, maar vind het niet te doen zonder kaas. In mijn studententijd at ik heel slecht. Elke avond vrat ik roze koeken. Aan het eind van mijn eerste zwangerschap, ik was 22, was ik 25 kilo aangekomen. Toen dacht ik: dit moet stoppen. Ik ben met de app van Evy Gruyaert gaan hardlopen en gezond gaan eten. Alcohol drink ik vrijwel niet, daar gaat mijn lijf niet goed op. Ik ben vegetariër vanwege het milieu, ik voel me beter als ik mijn footprint klein houd. Niet heel rigide hoor. Laatst was ik voor mijn werk bij een Jemenitisch gezin en werd me een lunch met veel vlees aangeboden. Dat sla ik dan niet af.’