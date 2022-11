Rechter: Ziekenhuis hoeft patiënt niet vooraf te waarschuwen als ingreep niet is verzekerd

Moet het ziekenhuis de patiënt vooraf waarschuwen als de zorgverzekering een medische ingreep niet helemaal vergoedt? Een vrouw die tot haar verrassing 1638,29 euro moest betalen aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, meent van wel. De kantonrechter vindt echter dat de patiënt zelf beter had moeten opletten.

De vrouw is verzekerd bij Zekur. Die maatschappij heeft geen contract met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na de behandeling kreeg ze dus een forse rekening. De vrouw zegt weinig inkomen te hebben en dus alleen een basisverzekering te kunnen afsluiten, waarin niet alle ziekenhuiszorg is gedekt. Ze meent dat het ziekenhuis patiënten daarvoor bij de intake moet waarschuwen. Op dat moment moeten immers alle verzekeringsgegevens worden overlegd en het Jeroen Bosch Ziekenhuis had meteen kunnen zien dat er geen contract is met Zekur. Toch ging de ingreep door.

Het liefst had ze van tevoren een schriftelijke offerte gezien, zodat ze zich had kunnen oriënteren, net als bij alle andere soorten van overeenkomsten. Als ze had geweten dat de ingreep niet was verzekerd, had ze een ander ziekenhuis gekozen.

Omdat ze weigerde de rekening te betalen, sleepte het ziekenhuis de patiënt voor de rechter. Het ziekenhuis vindt dat patiënten zelf moeten uitzoeken of ze voor een behandeling wel of niet zijn verzekerd. In dit geval zeker, omdat de vrouw al eens eerder onder behandeling was geweest en ook toen rekeningen kreeg.

Vraag zelf beantwoorden

De rechter is het eens met het ziekenhuis: zodra iemand zich meldt bij een hulpverlener met een hulpvraag, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dat is dus al bij het plaatsnemen in de wachtkamer na een afspraak. De vraag of een ingreep wel of niet wordt vergoed, moet de patiënt zelf beantwoorden. De vrouw moet nu alsnog de rekening betalen, plus 300 euro aan incassokosten en ruim 800 euro voor alle proceskosten.

