Reuma of artrose? Dit doet plantaardige voeding met je gewrichten: ‘Ik kon ineens weer hurken’

Neuroloog over migraine: ‘Het is geen gewone hoofdpijn, maar een hersenziek­te’

Migraine is volgens de Wereldgezondheidsraad een van de meest belastende ziekten. Desondanks wordt de aandoening nog lang niet altijd serieus genomen, ziet hoogleraar neurologie Gisela Terwindt. Ze legt uit wat het verschil is tussen ‘gewone’ hoofdpijn en migraine en waarom vrouwen er vaker last van hebben dan mannen.