Risico op verspreiding ziekten door oorlog: ‘Patiënten die in ziekenhuis horen te liggen, zijn nu op de vlucht’

Aluminium­fo­lie: handig product in de keuken, maar soms kun je het beter niet gebruiken

Wie een Turkse pizza bestelt, krijgt die meestal verpakt in aluminiumfolie. Ook restjes eten doen veel mensen in zilverpapier voor ze die in de koelkast stoppen. Aluminiumfolie vormt een goede beschermlaag tegen vuil en bacteriën, zegt toxicoloog Jan Tytgat. Maar is het schadelijk voor je gezondheid? En kun je er alles veilig mee inpakken?

