RIVM: Drie Nederlandse besmettingen denguevirus in Frankrijk niet alarmerend

Vorige maand liep een Nederlandse vrouw na een prik van zo'n exotische mug de ziekte op in La-Croix-Valmer, in Zuid-Frankrijk. Volgens het platform was het voor het eerst dat een Nederlander in Europa besmet is geraakt. Ook een mannelijk familielid van de vrouw liep dengue op, zo deelde het Europese wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance vorige week mee. Een andere Nederlandse vrouw raakte deze zomer besmet in de Ardèche.

Geen waarschuwing nodig

Net zoals twee weken geleden, ziet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu ook niet de noodzaak om Nederlandse vakantiegangers te waarschuwen. Dat het infectieaantal wat is opgelopen verandert niets aan het oordeel. ,,Het gaat nog steeds om kleine aantallen”, aldus een woordvoerder. ,,Het is bij ons bekend en we blijven de denguevirusinfecties monitoren, maar het is nog niet zo dusdanig alarmerend dat we ons beleid gaan omgooien.” Ook een officiële waarschuwing voor Nederlandse vakantiegangers die afreizen naar Zuid-Europa gaat volgens het RIVM nog te ver.

Het is niet de eerste keer dat Stop Invasieve Exoten aandacht vraagt voor knokkelkoortsgevallen in Zuid-Europa. ,,Er doen zich in Zuid-Europa al jarenlang uitbraken voor van dengue, zika en chikungunya, allemaal ziekten die worden overgebracht door de tijgermug”, vertelt voorzitter Wilfred Reinold. ,,Ondanks een verzoek van het platform uit 2018, weigert de Nederlandse overheid nog steeds om reizigers naar Zuid-Europa daar actief op te wijzen, ook na het bericht van twee weken geleden.”

‘Bescherm jezelf’

Of het gegrond is dat Stop Invasieve Exoten aan de alarmbel blijft trekken weet de RIVM-woordvoerder niet. ,,Het belangrijkste is om jezelf te beschermen tegen muggen”, zegt hij. ,,De meeste besmettingen worden opgelopen in (sub)tropische gebieden. Daar zouden we nog steeds de focus op willen leggen, ook wanneer er weer gereisd mag worden.”



In Europa werd de eerste tijgermug 30 jaar geleden gevonden in het Italiaanse Genua. Muggeneitjes werden per ongeluk meegebracht door een importeur van gebruikte banden, waarna het beestje steeds vaker voorkwam in het land en zich vervolgens verspreidde naar de buurlanden. In Nederland is de tijgermug nog geen vaste gast, maar komt deze wel sporadisch voor als muggen, eieren of larven meekomen met de import van bijvoorbeeld of gebruikte autobanden. Bij het vinden van de mug wordt deze direct uitgeroeid om vestiging in ons land te voorkomen.

Koorts en overgeven

Een knokkelkoortsinfectie kan gepaard gaan met overgeven, koorts, erge hoofdpijn, huiduitslag en pijn in botten, spieren en gewrichten. In zeer zeldzame gevallen kan dengue levensbedreigend zijn. Het RIVM benadrukt dat de meeste mensen die de ziekte oplopen na een week weer op de been zijn, of helemaal niet ziek worden.



Vanwege de overeenkomsten met de symptomen van het coronavirus, is er in Brazilië bij artsen verwarring ontstaan. Bij een dengue-uitbraak in het land verwarden doktoren gevallen van het coronavirus met knokkelkoorts.

