RIVM: maagband kan darmproblemen veroorzaken

,,Het is van belang dat patiënten met buikpijn aan hun huisarts aangeven dat zij een maagband hebben, ook als deze maagband jaren geleden is geplaatst’’, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Volgens de onderzoekers kan het gebeuren dat de dunne darm omstrengeld raakt door de slang van de maagband, jaren na plaatsing. Dat kan de doorgang van de darm ernstig belemmeren. Patiënten met klachten hadden niet altijd heel hevige buikklachten. Soms waren ze mild en steeds terugkerend, aldus het RIVM.

Door toenemend overgewicht zijn in de afgelopen jaren steeds meer maagverkleiningsoperaties uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een maagband. In 2007 ondergingen nog 3.500 mensen een operatie om dunner te worden, in 2017 waren dat er 11.000. Volgens de Nederlandse Obesitas Kliniek stijgt het aantal operaties doordat het aantal veel te dikke mensen ook toeneemt. Er zijn momenteel zo'n 100.000 Nederlanders met morbide obesitas.

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een maagverkleining. Zo moet de patiënt een BMI hebben van boven de 40 of boven de 35 in combinatie met gezondheidsklachten. Bij een maagverkleining wordt de maag zo groot als een kiwi. Je kunt dan alleen nog meerdere keren per dag kleine porties eten.