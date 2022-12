Rota, noro, rhino, corona: hoe weet je welk virus je onder de leden hebt?

‘Gebroken’ Rianne zorgt continu voor ziek kind: ‘M’n man moet werken, zodat we huis nog kunnen houden’

Het is al moeilijk genoeg als je kind chronisch ziek blijkt, maar als je als ouder dan óók nog eens geen hulp kan krijgen, is het helemaal zwaar. Dit ervaart Rianne (31) aan den lijve. ,,Ik ben moe, heel moe. Ik moet al jaren alle ballen in de lucht houden en er lijkt geen manier om te ontsnappen.” Gelukkig is er nu een lichtpuntje.

16 december