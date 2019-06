Seks opwekkende injectie voor vrouwen goedgekeurd in de VS

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit (FDA) heeft vrijdag een nieuw medicijn goedgekeurd dat de lust tot seks bij vrouwen vergroot. Het gaat om het middel Vyleesi, dat via injecties in het dijbeen of de buik wordt ingebracht.

Het medicijn is bestemd voor vrouwen die nog niet in de menopauze zitten en kampen met een langdurig gebrek aan seksuele lust, met stress tot gevolg.

Lees ook Fabrikant seksspeeltjes klaagt metro New York aan wegens seksisme Lees meer

De goedkeuring van de FDA (Food and Drug Administration) vond plaats op basis van ingevulde vragenlijsten waaruit bleek dat vrouwen die het middel gebruikten meer zin kregen in seks en minder last hadden van aan seks gerelateerde stress. De vrouwen die de vragenlijsten invulden maakten geen melding van meer seks, wat wel het doel is van het medicijn. ,,Vrouwen willen niet meer seks. Ze willen betere seks’’, aldus dr. Julie Krop, hoofd van de medische afdeling van het farmaceutische bedrijf Amag Pharmaceuticals, dat het medicijn ontwikkelde.

Het middel heeft misselijkheid als een van de meest voorkomende bijwerkingen. Ook komen blozen, reacties op de injectieplek en hoofdpijn voor bij gebruik van het middel. Amag heeft nog geen informatie vrijgegeven over de prijs van het middel.

‘Niks om van te blozen’

Vyleesi is het tweede lust opwekkende medicijn voor vrouwen, na de dagelijks in te nemen pil Addyi die in 2015 op de markt kwam. Vyleesi werkt op de receptoren van het hersenstimulerende hormoon melanocortine, dat seksuele opwinding en zin in seks bij zowel mannen als vrouwen zou opwekken. Amag is van plan het medicijn in de markt te zetten met een omschrijving dat weinig zin in seks ‘niks is om van te blozen’.

Het voordeel van het middel is ,,dat je het alleen maar gebruikt als je het nodig hebt’’, zegt dr. Julia Johnson van het UMass Memorial Medical Center in het Amerikaanse Worcester. Ze is niet betrokken bij de ontwikkeling van het medicijn, maar wel gespecialiseerd in voortplanting. ,,Het nadeel is dat het gaat om een injectie en dat sommige mensen nogal preuts zijn.’’

Volgens Johnson zou het middel niet de eerste optie moeten zijn voor vrouwen die kampen met seksuele problemen. Ze raadt hen vooral aan om hulp te zoeken bij het ,,het scheiden van alle stress van hun seksleven’’. ,,Maar als dat niet werkt, zou een medicijn dat helpt de moeite waard kunnen zijn om te proberen.’’

Hoge bloeddruk

Vrouwen die last hebben van hoge bloeddruk of hartaandoeningen zouden het middel niet moeten gebruiken omdat na toediening van de injecties gevallen van verhoogde bloeddruk zijn waargenomen, aldus de FDA. Het kan ook een verkeerde uitwerking hebben in combinatie met naltrexon, een middel dat gebruikt wordt door mensen met een alcohol- of drugsverslaving.