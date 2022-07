Serieuze zorgen over snelle verspreiding apenpokken: ‘Kan volgende pandemie worden’

Onderzoek long covid: een jaar na ziekte is slechts 19 procent hersteld, klachten nemen amper af

Van de mensen met langdurige Covid is slechts 19 procent een jaar later hersteld of grotendeels hersteld. De klachten nemen weinig af en patiënten beoordelen de kwaliteit van leven lager dan de rest van de Nederlandse bevolking, melden de stichting C-support en het Erasmus MC in de eerste resultaten van hun onderzoek naar langdurige Covid.

