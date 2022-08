Siamese tweeling met gemeenschappelijk brein succesvol van elkaar gescheiden

Zeven operaties

In totaal ondergingen Bernardo en Arthur zeven operaties, waarvan de laatste twee 33 uur in beslag namen. De jongens zijn bijna vier jaar oud, wat van hen de oudste craniopagustweeling maakt waarbij zo’n splitsing tot een goed einde is gebracht. Een craniopagustweeling is een Siamese tweeling die verbonden is via de schedel. Slechts 1 op de 60.000 geboortes is een Siamese tweeling en van dat aantal is slechts 5 procent een craniopagustweeling.



De twee jongens zullen zes maanden moeten herstellen in het ziekenhuis. ,,We zijn tevreden dat de operatie zo goed is verlopen en dat het resultaat zo’n ingrijpend effect zal hebben op de jongens en hun familie”, klinkt het bij het Braziliaanse ziekenhuis.