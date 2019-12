Sneller vrienden maken doe je met deze twaalf tips

1. Kopieer en imiteer

Deze strategie staat bekend als spiegelen en bestaat uit het imiteren van het gedrag van de tegenpartij. Ben je met iemand aan het praten? Probeer dan zijn of haar lichaamstaal, gebaren en gezichtsuitdrukkingen subtiel na te doen. Uit onderzoek blijkt dat dit kameleoneffect, dat optreedt als mensen elkaars gedrag nabootsen, ervoor zorgt dat jullie elkaar sneller leuk vinden.



2. Zorg voor routine

Volgens het blootstellingseffect houden mensen van dingen die ze kennen. Kennis over dit fenomeen dateert uit de jaren 50, toen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology in Amerika ontdekten dat studenten die meer passieve dagelijkse interacties hebben, zoals elkaar begroeten in de gang, vaker vrienden worden. Woon je niet bij vrienden in de buurt? Probeer dan een vaste routine te creëren, bijvoorbeeld samen koffiedrinken.