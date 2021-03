Soepel door de overgang door gezond eten, voldoende bewegen en goed slapen

Trudie (40) uit Ermelo vluchtte voor straling: ‘Ik raakte bewuste­loos als iemand met een mobieltje binnenkwam’

4 maart Ze heeft nachten in haar auto geslapen in bossen, ze sliep bij familie, vrienden, in tenten, caravans, chaletjes en huizen waar ze tijdelijk op kon passen als de bewoners op vakantie gingen. Trudie Rooijmans (40) uit Ermelo heeft meer dan twee jaar gezworven, op zoek naar plekken zonder straling. Nu eindelijk heeft ze een werkbare aanpak gevonden voor haar stralingsgevoeligheid.