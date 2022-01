Sofie had nooit gedacht dat ze een HPV-virus kon oplopen: ‘Laat alsjeblieft uitstrijkje maken’

Ongenees­lijk zieke Adri Duives­teijn (71) leeft al 7 jaar dankzij ‘wonder’: ‘Depressief zijn zit niet in mijn aard’

Hij werd in 2014 al ongeneeslijk ziek verklaard, maar Adri Duivesteijn (71) leeft als door een wonder nog altijd. De voormalige Haagse wethouder en Eerste - én Tweede Kamerlid voor de PvdA gaat al 7 jaar van behandeling naar behandeling. ,,Sommige mensen worden er depressief van. Dat zit gelukkig niet zo in mijn aard.” Duivesteijn mengt zich liever in lokale discussies over zijn stad Den Haag, uitgesproken als altijd.

31 december