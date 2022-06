Speciale kliniek voor langdurige klachten na corona

WHO Europa waarschuwt voor versprei­ding apenpokken bij grote samenkom­sten

Het regionale bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de verdere verspreiding van apenpokken bij komende festivals en grote samenkomsten. ,,De kans op verdere overdracht in Europa en elders tijdens de zomer is groot”, aldus Hans Henri Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa.

1 juni