Sportclubs dicht? Met deze vijf oefeningen traint je kind in de speeltuin

Nu sport- en jeugdverenigingen de deuren noodgedwongen dichthouden vanwege Covid-19, is het niet altijd even makkelijk om zoon- of dochterlief aan het bewegen te krijgen. De iPad en de PlayStation zijn, zeker in de winter, een stuk interessanter dan het park of het speelplein. ,,Toch is het essentieel dat ook kinderen voldoende sporten’’, zegt personal trainer Johan Gerets, oud-voetballer en nu onder andere werkzaam bij Move to Cure, een team dat complexe blessures behandelt.