Sportvelden nog lang niet vrij van landbouwgif

Nu die deadline nadert, erkennen deelnemers dat dit niet haalbaar is en staan ze op het punt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken pas in 2025 te komen met een ­totaalverbod op chemische middelen.



Het valt te betwijfelen of verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven akkoord gaat met dit voorstel. Volgende week spreekt de D66-bewindsvrouw met de Kamer over gewasbeschermingsmiddelen, in de wetenschap dat de Europese Unie tien jaar geleden al opriep blootstelling aan pesticiden voor kinderen tot een minimum te beperken of te verbieden.