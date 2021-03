Stap in de wereld van een kind met autisme, in plaats van andersom

Eén op de 68 mensen heeft autisme, waar dat vroeger nog één op de 5000 was. En daarmee hebben ook steeds meer familieleden, vrienden, klasgenoten en collega’s van autisten ermee te maken. In De jongen die te veel voelde vertelt de Israëlische neurowetenschapper Henry Markram (59), professor bij de École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Zwitserland, over zijn inzichten die hij naar eigen zeggen alleen kon opdoen omdat zijn zoon Kai (26) autistisch is. Het boek is geschreven door de Duitse journalist Lorenz Wagner.